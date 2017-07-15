Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde her pehlivanın hayali olan daimi altın kemer, 20 yıldır sahibini arıyor.

Kırkpınar'da üst üste 3 kez şampiyon olan pehlivanların sürekli sahibi olabildiği altın kemeri en son efsane güreşçi Ahmet Taşçı kazanmıştı.

Kırkpınar yönetmeliğinde, 3 kez art arda başpehlivanlığa ulaşan güreşçilerin elde ettiği daimi altın kemere, 2 kez Ahmet Taşçı olmak üzere şimdiye kadar 4 pehlivan sahip olabildi.

Ali Gürbüz, daimi altın kemeri doping nedeniyle kaybetti

Antalyalı güreşçi Ali Gürbüz, 2011 ve 2012'de Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde rakibi Recep Kara'yı, bir sonraki yıl da hemşehrisi İsmail Balaban'ı yenerek üç kez üst üste başpehlivanlık unvanı aldı. Gürbüz, aldığı bu sonuçlarla altın kemerin ebedi sahibi olmayı hak etti.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 650, 651 ve 652'ncisinde başpehlivan olarak daimi altın kemere sahip olan Gürbüz, verdiği numunelerin dopingli çıkması nedeniyle altın kemeri kaybetti ve son başpehlivanlık unvanını yitirdi. Kemer, o yılın başpehlivanı Ali Gürbüz'le yaptığı güreşi yitiren İsmail Balaban'a (2013) verildi.

Bu olaydan sonra ise daimi altın kemere yaklaşan pehlivan olmadı. Geçen senenin şampiyonu Recep Kara, bu yıl da organizasyonu birinci tamamlayıp, gelecek sene de unvanını koruyabilirse 20 yılın ardından daimi altın kemerin sahibi olacak.

Daimi altın kemerin sahipleri

Daimi altın kemerin sahibi olan başpehlivanlar ve kemeri aldıkları tarihler şöyle:

Ordulu Mustafa Bük (1966, 1967, 1968), Karamürselli Aydın Demir (1976, 1977, 1978), Denizlili Hüseyin Çokal (1982, 1983, 1984), Karamürselli Ahmet Taşçı (1990, 1991, 1992) ve (1995, 1996, 1997), Antalyalı Ali Gürbüz (2011, 2012, 2013-geri alındı)

Gostivarlı Mülayim ile Tekirdağlı Hüseyin, 1934 yılında başpehlivanlık için güreşmiş ancak sporcular yenişememişlerdi.

Düzceli İsmail Atay ile Hayrabolulu Süleyman Ertaş, 1947'de finalde güreşmiş ancak bu pehlivanlar diskalifiye edilmişlerdi. 1962 ve 1970'te başpehlivanlık güreşleri yapılmamış, 1975'te ise güreşler yarıda kalmıştı.