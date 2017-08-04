Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe'yi tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe'nin Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la 1-1 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kaldığı maç sonrasında sarı-lacivertli takımı kutladı.

Karşılaşmayı tribünden izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, maçın bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçe'nin soyunma odasına gitti.

Teknik direktör Aykut Kocaman ve futbolcularla tek tek tokalaşan Erdoğan, tur atlamalarından dolayı sarı-lacivertlileri kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da eşlik etti.