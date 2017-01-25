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Coutinho Liverpool ile sözleşme yeniledi

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Brezilyalı orta saha oyuncusu Coutinho ile uzun süreli sözleşme imzaladı.

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Coutinho Liverpool ile sözleşme yeniledi
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Brezilyalı orta saha oyuncusu Philippe Coutinho'nun sözleşmesini uzattı.
 
Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Coutinho ile uzun süreli sözleşme imzalandığı bildirildi.
 
Açıklamada kontrat detaylarına yer verilmezken, İngiliz basınında Coutinho'nun yeni sözleşmesinin 5 yıllık olduğu belirtildi. Brezilyalı futbolcunun, haftalık 150 bin sterlinlik kazancıyla takımın en fazla maaş alan futbolcusu olacağı da öne sürüldü.
 
Profesyonel kariyerine İtalya'nın Inter takımında başlayan Coutinho, ülkesinin Vasco da Gama ve İspanya'nın Espanyol ekibine kiralandıktan sonra 2013'te 8,5 milyon sterlin karşılığında Liverpool'a transfer olmuştu.
 
Liverpool kariyerinde 163 maça çıkan Brezilyalı milli oyuncu Coutinho, 34 gol kaydetti. AA
 
Etiketler: İngiltere Premier Lig, Liverpool, Philippe Coutinho, sözleşme
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