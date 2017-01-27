Corinthians taraftarlarına 'stadyum yasağı'

Brezilya'nın en üst düzey futbol ligi Seria A takımlarından Corinthians'ın 4 taraftar grubunun üyelerine ülke genelinde sportif faaliyetlerde bulunulan yerlere giriş yasağı getirildi. Karar, Corinthianslı bazı taraftarların karıştığı kavgayla ilgili davada mahkeme tarafından verildi.

Rio de Janeiro Taraftarlar ve Büyük Etkinlikler Özel Mahkemesi, Corinthians taraftar gruplarından "Gavioes de Fiel", "Coringao Chopp", "Camisa 12" ve "Pavilhao Nove" üyelerini Brezilya'daki tüm spor karşılaşmalarından men etti.

Mahkemenin hakimi Marcelo Rubioli tarafından açıklanan karara uymadığı tespit edilen her bir taraftar 20 bin Brezilya reali (25 bin TL) para cezasına çarptırılacak.

Taraftarların kararı temyiz etme hakkı bulunuyor

Hakim Rubioli, 10 gün önce geçen yıl ekim ayından itibaren Rio'daki Gericino Cezaevi'nde tutulan 27 Corinthians taraftarının serbest bırakılmasına karar vermişti. Taraftar gruplarından bazılarına mensup bu sanıklar, Corinthians'ın Flamengo ile yaptığı bir maçta Rio'daki Maracana Stadyumu'nda karıştıkları kavgadan sonra tutuklanmıştı. AA