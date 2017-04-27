  • 27 NISAN 2017, PERŞEMBE

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Coman 3 yıl daha Bayern Münih’te

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Fransız futbolcu Kingsley Coman'ı 2020’ye kadar renklerine bağladı.

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Coman 3 yıl daha Bayern Münihte

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Fransız futbolcu Kingsley Coman'ı 2020’ye kadar renklerine bağladı.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Juventus’tan bu sezon sonuna kadar kiralanan Coman için satın alma opsiyonunun kullanıldığı belirtilerek, 20 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Bayern Münih, Coman'ın bonservis ücreti ile ilgili açıklama yapmazken Alman basını, kırmızı-beyazlı ekibin Fransız oyuncu için Juventus'a 21 milyon avro ödediğini öne sürdü. 

Etiketler: Kingsley Coman, Almanya Birinci Futbol Ligi, bayern münih, sözleşme
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