Türkiye A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Tayfur Havutçu, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 9. maçında sahalarında İzlanda'ya 3-0 mağlup oldukları karşılaşmayla ilgili, ''Çok basit gollerle mağlup olduk, üzgünüz. Elimize gelen fırsatı değerlendiremedik.'' dedi.

Teknik direktör Mircea Lucescu'nun cezası nedeniyle karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına katılan Havutçu, grupta son 2 maç kala ellerine bir fırsat geçtiğini söyledi.

Bu çerçevede İzlanda karşılaşmasını mutlak kazanmaları gerektiğinin altını çizen Havutçu, ''İzlanda takımını iyi tanıyorduk. Maçtan önce de konuştuk, çalıştık ama maalesef sahada engel olamadık. Çok basit gollerle mağlup olduk, üzgünüz. Elimize gelen fırsatı değerlendiremedik.'' diye konuştu.

Havutçu bir gazetecinin, ''Milli takım çok tartışılan 11'ler ile maçlara çıkıyor. Kadroyu Lucescu kendisi mi yapıyor yoksa oyuncular mı yapıyor?'' sorusuna, ''Kesinlikle öyle bir şey yok. Bu akşam Hırvatistan maçı kadrosundan sadece cezalı Hakan Çalhanoğlu'nun yerine Emre Belözoğlu oynadı. Kadro yapıları maalesef hep eleştirilir. Saygı gösterilmesini istiyoruz.'' yanıtını verdi.

Bir gazetecinin ''Oyundan çıkarken Arda Turan taraftarın tepkisine maruz kaldı. O da gülümseyerek karşılık verdi. Bunun için neler söyleyeceksiniz?'' sorusunu ise Havutçu, ''Bugün hepimiz üzgünüz. Arda takım kaptanı. Daha önce de büyük katkıları oldu. Güzel tablo değildi, takım kaptanı sonuçta. Ben şahsen doğru bulmuyorum.'' diye cevapladı.