Çocuklar yaz tatilinde spora doyacak

İl Spor Merkezleri'nin (Yaz Spor Okulları) açılış töreni gerçekleştirildi.

Ataköy'deki Ahmet Cömert Spor Salonu'nda düzenlenen törene, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz'un yanı sıra sporcular, kulüp yetkilileri ve antrenörler katıldı.

Törende konuşan Cemil Boz, binlerce çocuğun yaz tatili süresince sporla tanışmasını amaçladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İçlerinde kabiliyetli olanları da branşlarına göre değerlendirerek Türk sporuna kazandırıyoruz. 1980'li yıllardan bu yana her yıl uygulamaya konulan İl Spor Merkezleri, teşkilatımızın spor uzmanları, antrenörleri ve beden eğitimi öğretmenleri nezaretinde 37 ilçede 5-18 yaş grubu çocuk ve gençlerimize, 32 spor branşında ve 11 ilçede 14 engelli spor branşında ücretsiz (yüzme hariç) spor yapma imkanı sunmaktadır. Özellikle ilköğretim çağındaki çocuklarımızın tatile girdiği yaz aylarında serbest zamanlarını, uzman antrenörler nezaretinde düzenli ve en iyi şekilde değerlendirmeleri için mükemmel bir imkan olan okullarımız, aynı anda binlerce çocuğumuza ve gencimize hizmet verecek şekilde planlandı."