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Clichy, Medipol Başakşehir için İstanbul'da

Medipol Başakşehir, bir süredir transfer gündeminde olan 31 yaşındaki Fransız sol bek Gael Clichy'yi İstanbul'a getirtti.

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Clichy, Medipol Başakşehir için İstanbulda

Medipol Başakşehir, bir süredir transfer gündeminde olan 31 yaşındaki Fransız sol bek Gael Clichy'yi İstanbul'a getirtti.

Atatürk Havalimanı'na gelen oyuncuyu, turuncu-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.

Yapılacak görüşmenin ardından Clichy transferinin neticelendirilmesi bekleniyor.

İstanbul Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, yaptığı açıklamada bir sol bek transferi yapmak istediklerini söylemişti. Teknik direktör Abdullah Avcı da Clichy'nin, kadrosunda görmek istediği isimlerden biri olduğunu belirtmişti.

Medipol Başakşehir, yeni sezon öncesi şimdiye dek Eljero Elia, Aurelien Chedjou ve Tunay Torun'u kadrosuna kattı.

Etiketler: Gael Clichy, Medipol Başakşehir, transfer haberleri
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