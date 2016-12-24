Cleveland Cavaliers zorlanmadı

NBA'e 14 maçla devam edildi. Son şampiyon Cleveland Cavaliers, Quicken Loans Arena'da ağırladığı Brooklyn Nets'i baştan sona üstün götürdüğü mücadelenin ardından 119-99 yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Doğu Konferansı'nda 22'nci galibiyetini alarak liderliğini sürdüren Cavaliers'da LeBron James 19 sayıyla maçın en skoreri olurken, Kevin Love 14 sayı ve 15 ribaunt, Tristan Thompson 16 sayı ve 11 ribaunt, Kyrie Irving ise 13 sayı ve 10 asistle "double-double" yaptı.

Sezonun 22'nci mağlubiyetini alan Nets, Doğu Konferansı'nda son sıraya gerilerken, takımın en skoreri 16 sayı kaydeden Brook Lopez oldu.

Smith en az 3 ay yok

Öte yandan, Milwaukee Bucks maçında sakatlanan Cavaliers'ın oyun kurucusu J.R. Smith'in el baş parmağındaki kırık nedeniyle ameliyata alındığı ve sahalardan en az 3 ay uzak kalacağı belirtildi.

Warriors seriyi 7 maça çıkardı

Geçen sezonun finalisti Golden State Warriors, Palace of Auburn Hills'de konuğu olduğu Detroit Pistons'ı 119-113'le geçerek Cleveland Cavaliers'la yapacağı maç öncesinde moral buldu.

Galibiyet serisini 7 maça çıkaran Warriors'da Kevin Durant 32 sayı ve 8 ribaunt, Stephen Curry 25 sayı ve 8 asist, Klay Thompson da 17 sayıyla galibiyete katkı verdi.

Sezonun 18. mağlubiyetini alan Pistons'ta Tobias Harris 26, Kentavious Caldwell-Pope 25 sayıyla mücadele etse de takımına galibiyeti getiremedi.

Ersan'ın 14 sayısı yetmedi

Phoenix Suns, Talking Stick Resort Arena'da ağırladığı Philadelphia 76ers'ı özellikle son periyotta attığı 42 sayının yardımıyla 123-116 mağlup etti.

Suns'a sezonun 9. galibiyetini getiren oyuncular, 24 sayı ve 11 asistle Eric Bledsoe, 23 sayıyla Devin Booker, 19 sayıyla TJ Warren, 15 sayı ve 12 ribauntla Tyson Chandler oldu.

Sixers'ta sonradan oyuna giren milli basketbolcu Ersan İlyasova 14 sayı, 3 ribaunt, 3 asist ve 1 blokluk bir performans sergiledi. Joel Embiid 27, Sergio Rodriguez ise 21 sayıyla mücadele etti.

NBA'e bir günlük aranın ardından 5 maçla devam edi·lecek.

Toplu sonuçlar

Charlotte Hornets-Chicago Bulls: 103-91

Orlando Magic-Los Angeles Lakers: 109-90

Boston Celtics-Oklahoma City Thunder: 112-117

Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets: 119-99

Detroit Pistons-Golden State Warriors: 113-119

Memphis Grizzlies-Houston Rockets: 115-109

Milwaukee Bucks-Washington Wizards: 123-96

Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings: 105-109

New Orleans Pelicans-Miami Heat: 91-87

Denver Nuggets-Atlanta Hawks: 108-109

Phoenix Suns-Philadelphia 76ers: 123-116

Utah Jazz-Toronto Raptors: 98-104

Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs: 90-110

Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 88-90 AA