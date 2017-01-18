Çiçek snowboard ve rallinin en hızlısı olacak

Milli snowboardcu Çiçek Güney, Erzurum'da yarın başlayacak Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) turnuvasında kazanacağı puanlarla Dünya Kupası'na katılabilmeyi hedeflediğini söyledi.

Kıtalararası Ralli Şampiyonası'nda da Burcu Çetinkaya'nın yardımcılığını yapan Çiçek Güney, AA muhabirine, Erciyes Dağı'nda 4 Mart'ta organize edilecek Dünya Kupası'na katılabilmek için 10 puana ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Bir süredir yarışmayı planlamadığını anlatan Çiçek, "Bu noktada FIS yarışlarının Türkiye'de olması ve Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olmamız benim için çok değerli. Düşmediğim takdirde gerekli puanı alacağımı düşünüyorum." dedi.

Dünya Kupası'nda Türkiye'nin 6 sporcu kotasının bulunduğunu ancak puan yetersizliği nedeniyle yarışlarda 2 kadın 2 erkek sporcuyla temsil edilebileceğini vurgulayan Çiçek, "Dünyadaki en önemli snowboard yarışlarından birisi Erciyes'te yapılacak. Bugüne kadar birçok uluslararası organizasyonda yer aldım ama Dünya Kupası'nda hiç yarışmadım. Dünya Kupası'nda yer almak bile önemli bir başarı." diye konuştu.

"Sporcu ve tesis yatırımı çok önemli"

Ülkeye alınan uluslararası organizasyonların değerli olduğunu dile getiren Çiçek, "Uluslararası organizasyonlarla beraber sporcuya yapılan yatırım da önemli. Bunların sonrasında yakın bir gelecekte olimpiyatlarda da temsil edileceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Çiçek Güney, kariyerinde birçok başarı bulunduğunu belirterek, artık yeni sporcular yetiştirmeyi hedeflediğini söyledi.

Sadece snowboard sporuyla uğraşmadığını, 10 senedir de ralli dünyasının içinde olduğunu anlatan Çiçek, Snowboard ve ralliden vazgeçemeyeceğini kaydetti. AA