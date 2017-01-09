Chris Paul 8 bin asist barajını geçti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat'i 98-86 yenen Los Angeles Clippers'ın all-star oyun kurucusu Chris Paul, lig tarihinde 8 bin asist barajını geçen 10. oyuncu oldu.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Los Angeles Clippers, ağırladığı Miami Heat'i 98-86 mağlup ederek üst üste 4. karşılaşmasını kazandı.

Mücadeleyi 19 sayı, 18 asist ve 6 ribauntla tamamlayan Clippers'ın oyun kurucusu Chris Paul, kariyerindeki asist sayısını 8 bin 12'ye çıkardı. 31 yaşındaki basketbolcu böylece NBA tarihinde 8 bin asist barajını aşan 10. isim olarak kayıtlara geçti.

Paul, 806 karşılaşma sonunda 15 bin sayı ve 8 bin asist barajlarını geçerek, Magic Johnson ve Oscar Robertson'dan sonra bu rakamlara en hızlı ulaşan oyuncu olmayı da başardı.

76ers, geçen sezonki kadar maç kazandı

Geride kalan sezon oynadığı 82 maçın 10'unu kazanabilen ve ligi son sırada bitiren Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets deplasmanından 105-95 galip ayrıldı. 76ers böylece bu sezon 35. karşılaşmasında 10. galibiyetini aldı.

Konuk ekibi galibiyete, 20 sayı, 5 ribauntla oynayan Joel Embiid, kenardan gelerek 18 sayı, 5 ribaunt üreten Dario Saric ve 15 sayı, 11 ribaunt, 5 top çalmayla "double-double" yapan Robert Covington taşıdı. Milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 14 sayı ve 7 ribauntla maçı tamamladı.

Mağlubiyet serisi 6 maça çıkan Nets'te Brook Lopez 26 sayı ve oyuna sonradan dahil olan Justin Hamilton 16 sayı, 5 ribaunt üretti. AA