  • 19 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Chicago Bulls seride büyük avantaj yakaladı

NBA play-off'ları ilk turunda Boston Celtics'i 111-97 yenen Chicago Bulls, deplasmanda oynadığı iki maçı da kazanarak seride 2-0 üstünlük sağladı.

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Chicago Bulls seride büyük avantaj yakaladı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Chicago Bulls, deplasmanda Boston Celtics'i 111-97 yenerek seriyi 2-0 yaptı.

NBA play-off'ları ilk turuna 3 maçla devam edildi. Doğu Konferansı 8'incisi Bulls, konferans lideri Celtics'i deplasmanda oynadığı ikinci maçta da mağlup ederek büyük avantaj yakaladı.

TD Garden'da oynanan karşılaşmada Dwyane Wade ve Jimmy Butler 22'şer sayıyla Bulls'un galibiyetinde önemli rol oynadı. Rajon Rondo ise 11 sayı, 14 asist, 9 ribaunt, 5 top çalmayla etkili bir performans ortaya koydu.

Celtics'te Isaiah Thomas 20, Jae Crowder 16 sayı üretti.

Toronto Raptors seriyi eşitledi

Doğu Konferansı 3'üncüsü Toronto Raptors, 6'ncı sıradan play-off bileti alan Milwaukee Bucks'ı 106-100 yenerek seriyi 1-1'e getirdi.

Air Canada Centre'da oynanan maçta DeMar DeRozan 23, Kyle Lowry 22 sayıyla ev sahibi Raptors'a galibiyeti getiren isimler oldu.

Los Angeles Clippers seriye denge getirdi

Batı Konferansı 4'üncüsü Los Angeles Clippers, 5'inci sıradan play-off'a kalan Utah Jazz'ı, Staples Center'da ağırladığı maçta 99-91 mağlup ederek seride 1-1'lik eşitliği sağladı.

Clippers'ta Blake Griffin 24 sayıyla maçın en skoreri oldu. Chris Paul 21 sayı, 10 asist ve DeAndre Jordan 18 sayı, 15 ribauntla "double-double"lık performans sergiledi.

Etiketler: Amerikan Basketbol Ligi, nba, Chicago Bulls, play-off'lar, Boston Celtics
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