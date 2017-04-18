Chelsea'de Terry dönemi sona eriyor

Sezon sonunda kulübünden ayrılacağını duyuran İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin emektar savunma oyuncusu John Terry, başarılarla dolu kariyerini geride bırakacak.

Profesyonel futbol kariyerinde 22 yılını verdiği Chelsea'nin unutulmayacak kaptanları arasına adını şimdiden yazdıran 36 yaşındaki Terry, takımı ile toplam 16 kupa kaldırdı.

Kariyerinde 4 Premier Lig, 5 Federasyon Kupası, 3 Lig Kupası, 2 Federasyon Kupası, birer kez de UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi kupası kaldıran Terry, sezon sonunda başka kulüplerden gelecek tekliflere göre futbol hayatına devam edip etmeyeceğine karar verecek.

Efsane kaptan

Mavi-beyazlı kulüpte forma giydiği 713 karşılaşmanın 578'inde kaptanlık görevini üstlenen Terry, bu alanda kulüp rekorunun sahibi olarak öne çıktı.

Savunmadaki üstün performansının yanı sıra hücum yönüyle de takımına katkı sağlayan Terry, çıktığı karşılaşmalarda 66 kez ağları sarsarken, birçok maçta takımına 3 puanı getiren isim oldu.