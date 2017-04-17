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Buradasınız : » » Chelsea'de sürpriz ayrılık!

Chelsea'de sürpriz ayrılık!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, kaptan John Terry'nin sezon sonunda kulüpten ayrılacağını açıkladı.

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Chelseade sürpriz ayrılık!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, kaptan John Terry'nin sezon sonunda kulüpten ayrılacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, altyapısından yetiştiği Chelsea'de 1998'den beri oynayan ve 713 maçta 66 gol atan Terry'ye, hizmetleri için teşekkür edildi.

36 yaşındaki stoper, "Bu büyük kulüpte geçirdiğim 22 yılın ardından söyleyecek çok şey ve teşekkür edecek çok fazla kişi var. Çalıştığım teknik direktörlerden takım arkadaşlarıma, personelden taraftarlara kadar yıllar boyu desteğini esirgemeyen herkese, ne kadar teşekkür etsem az." ifadelerini kullandı.

2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra İngiltere Milli Takımı'nı bırakan Terry, Chelsea ile 4 Premier Lig, 5 Federasyon Kupası, 3 Lig Kupası, birer kez de UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Etiketler: chelsea, İngiltere, İngiltere Premier Lig, John Terry
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