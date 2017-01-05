  • 05 OCAK 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Chelsea'de seri bozuldu

Chelsea'de seri bozuldu

İngiltere Premier Lig'de oynanan derbi maçta Chelsea'yi 2-0 mağlup eden Tottenham, rakibinin 13 maçlık galibiyet serisine son verdi.

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Chelseade seri bozuldu
 
Chelsea'nin serisini Tottenham bozdu
İngiltere Premier Lig'de oynanan derbi maçta Chelsea'yi 2-0 mağlup eden Tottenham, rakibinin 13 maçlık galibiyet serisine son verdi.
 
İngiltere Premier Lig'de oynanan derbi maçta Chelsea'yi 2-0 mağlup eden Tottenham, rakibinin 13 maçlık galibiyet serisine son verdi. 
 
Bu sezon sahasında mağlubiyet yüzü görmeyen Tottenham, derbi maçta lider Chelsea'yi ağırladı. İlk yarının uzatma dakikalarında Dele Alli'nin kafa golüyle soyunma odasına 1-0 önde giden ev sahibi ekip, 20 yaşındaki futbolcunun 54. dakikada yine kafayla attığı golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
 
Son iki sezondur Alli'nin gol attığı maçlarda 11 galibiyet, 4 beraberlik alarak hiç yenilmeyen Tottenham, Chelsea'nin 13 maçlık galibiyet serisini de sonlandırdı. 
 
Ligde son dört maçında 7 gollük performansıyla dikkat çeken İngiliz yıldız Alli, bu sezon 19 karşılaşmada attığı 10 golle geçen sezonki performansını yakaladı.
 
Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettino'nun yönetimindeki Tottenham, bu galibiyetin ardından 42 puanla üçüncü sıraya yükselirken, lider Chelsea 49 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'de oynanan derbi maçta Chelsea'yi 2-0 mağlup eden Tottenham, rakibinin 13 maçlık galibiyet serisine son verdi. 
 
Bu sezon sahasında mağlubiyet yüzü görmeyen Tottenham, derbi maçta lider Chelsea'yi ağırladı. İlk yarının uzatma dakikalarında Dele Alli'nin kafa golüyle soyunma odasına 1-0 önde giden ev sahibi ekip, 20 yaşındaki futbolcunun 54. dakikada yine kafayla attığı golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
 
Son iki sezondur Alli'nin gol attığı maçlarda 11 galibiyet, 4 beraberlik alarak hiç yenilmeyen Tottenham, Chelsea'nin 13 maçlık galibiyet serisini de sonlandırdı. 
 
Ligde son dört maçında 7 gollük performansıyla dikkat çeken İngiliz yıldız Alli, bu sezon 19 karşılaşmada attığı 10 golle geçen sezonki performansını yakaladı.
 
Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettino'nun yönetimindeki Tottenham, bu galibiyetin ardından 42 puanla üçüncü sıraya yükselirken, lider Chelsea 49 puanda kaldı. AA
 
Etiketler: İngiltere Premier Lig, chelsea, Tottenham
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