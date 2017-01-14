Chelsea son şampiyona puan vermedi

İngiltere Premier Lig lideri Chelsea, deplasmanda karşılaştığı son şampiyon Leicester City'i 3-0 yendi.

Karşılaşmanın 6. dakikasında savunma oyuncusu Alonso'nun golüyle öne geçen ve soyunma odasına bu skorla giden Chelsea, 51. dakikada İspanyol futbolcunun ikinci golüyle skoru 2-0 yaptı. Maç boyunca rakip kaleye iki isabetli şut gönderen Leicester City karşısında Pedro'nun golüyle farkı üçe çıkaran başkent temsilcisi, üç puana üç golle uzandı.

52 puanla en yakın takipçisi Tottenham'ın 7 puan önünde liderliğini sürdüren Chelsea, gelecek hafta sahasında küme düşmeme mücadelesi veren Hull City'i ağırlayacak.