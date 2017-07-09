  • 10 TEMMUZ 2017, PAZARTESI

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Chelsea, Rüdiger'i transfer etti

İngiltere Premier Lig şampiyonu Chelsea, İtalyan ekibi Roma'nın Alman savunma oyuncusu Antonio Rüdiger'i renklerine bağladı.

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Chelsea, Rüdigeri transfer etti

İngiltere Premier Lig şampiyonu Chelsea, İtalyan ekibi Roma'nın Alman savunma oyuncusu Antonio Rüdiger'i renklerine bağladı.

Chelsea Kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Rüdiger ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Alman futbolcunun yeni takımında 2 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

İngiliz basınında Chelsea'nin Rüdiger transferi için Roma'ya bonuslarla birlikte 35 milyon sterlin ödeyeceği öne sürüldü.

Alman ekibi Stuttgart'ın altyapısından yetişen ve iki senedir Roma'da top koşturan Rüdiger, geçen sezon takımıyla 36 maçta görev yapıp, bir gol attı.

Etiketler: chelsea, transfer, Antonio Rüdiger, İngiltere Premiere Lig, roma
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