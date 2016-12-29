Cenk Tosun en parlak döneminde

Beşiktaş'ta geride kalan 2 sezona göre daha fazla şans bulan Cenk Tosun, bunu iyi değerlendirdi. Rakip filelere 10 gol bırakan Cenk, bu bölümde hem takımının hem de ligin en golcü oyuncusu olarak dikkati çekti.

Siyah-beyazlı futbolcu bu gollerin 5'ini penaltıdan kaydetti.

En iyi ilk yarı performansı

Cenk Tosun, Süper Lig kariyerinde en iyi ilk yarı performansına da 16 maçta ulaştı.

2010-2011 sezonunda Gaziantepspor'a transfer olarak lig kariyerine başlayan Cenk, 17 haftalık ilk yarıda gol sevinci yaşayamadı. 2011-2012'de ilk yarıyı 2 golle tamamlayan Cenk Tosun, 2012-2013'te 4, 2013-2014'te de 7 gol kaydetti. 2014-2015 sezonunda Beşiktaş'ın kadrosuna dahil olan Cenk, ilk sezonun birinci devresini 3 golle geçti. Geçen sezonun ilk yarısında 5 gol atan siyah-beyazlı oyuncu, 2016-2017'deki 16 haftalık bölümde 10 gole ulaşarak şimdiden kariyerinin en iyi ilk yarı performansını sergiledi.

Talisca, az maçta golcülüğünü gösterdi

Beşiktaş'ın bu sezon dikkati çeken transferlerinden olan Anderson Talisca, kısa sürede golcü kimliğini ortaya koydu.

Ligin 9. haftasında Gençlerbirliği ile oynanan maçta ayağındaki kırık nedeniyle uzun süre sahalardan ayrı kalan Talisca, sadece 6 karşılaşmada forma giyebildi. 451 dakika süre alan Brezilyalı futbolcu, rakip fileleri 4 kez havalandırdı.

Aboubakar, bekleneni veremedi

Siyah-beyazlı ekipte Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar, beklentilerin uzağında kaldı.

Transferi sezonunun başlamasının ardından gerçekleştirilen ve ilk iki maçı bu nedenle kaçıran Aboubakar, 14 maçta forma giyip sadece 3 gol atabildi. AA