  • 26 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Cengiz Ünder'li Roma, Tottenham'ı mağlup etti

Cengiz Ünder'in gol attığı maçta Roma, İngiliz ekibi Tottenham Hotspur'u 3-2 yendi.

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Cengiz Ünderli Roma, Tottenhamı mağlup etti

Avrupa'nın önemli futbol takımlarının mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Roma, Tottenham Hotspur'u 3-2 mağlup etti.

Bu yıl 5. kez düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın ABD ayağında, İtalya'nın Roma takımıyla İngiliz ekibi Tottenham Hotspur karşı karşıya geldi.

Diego Perotti'nin penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Roma, ikinci yarıda oyuna giren yeni transferi Cengiz Ünder ile 70. dakikada farkı ikiye çıkardı. Londra ekibinin üç dakika içinde Winks ve Janssen ile eşitliği yakaladığı maçın son dakikasında Tummunello ile bir gol daha bulan Roma sahadan 3-2 galip ayrıldı.

2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, ABD, Çin ve Singapur olmak üzere 3 farklı turnuva şeklinde düzenleniyor.

Turnuvaya, İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Tottenham, İspanya'dan Barcelona, Real Madrid, Almanya'dan Bayern Münih, Borussia Dortmund, İtalya'dan Juventus, Milan, Inter, Roma, Fransa'dan Paris Saint-Germain ve Olympique Lyon kulüpleri katılıyor.

Etiketler: uluslararsı şampiyonlar kupası, Tottenham Hotspur, roma, Hazırlık Turnuvası
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