  • 19 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Cem Özdemir, Sivasspor'da

Kırmızı-beyazlı ekip, geçen sezon Adanaspor forması giyen orta saha oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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Cem Özdemir, Sivassporda

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, geçen sezon Adanaspor forması giyen orta saha oyuncusu Cem Özdemir'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Sivasspor, 24 yaşındaki Cem Özdemir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbola Seyhan Belediyespor'da başlayan Cem Özdemir, 2010 yılında Adanaspor'a geçerek profesyonelliğe adım attı. Geçen sezon Adanaspor forması ile Süper Lig'de 26 maça çıkan Cem, bu maçlarda 3 kez gol sevinci yaşadı.

Açıklamada, "Cem Özdemir'e Sivasspor forması altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi. AA

Etiketler: Cem Özdemir, Sivasspor
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