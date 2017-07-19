Cem Özdemir, Sivasspor'da

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, geçen sezon Adanaspor forması giyen orta saha oyuncusu Cem Özdemir'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Sivasspor, 24 yaşındaki Cem Özdemir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbola Seyhan Belediyespor'da başlayan Cem Özdemir, 2010 yılında Adanaspor'a geçerek profesyonelliğe adım attı. Geçen sezon Adanaspor forması ile Süper Lig'de 26 maça çıkan Cem, bu maçlarda 3 kez gol sevinci yaşadı.

Açıklamada, "Cem Özdemir'e Sivasspor forması altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi. AA