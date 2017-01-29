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Celtic kulüp rekorunu kırdı

Sahasında Hearts'ı 4-0 yenen Celtic, lig ve kupa maçlarında yenilmezlik serisini 27 maça çıkararak kulüp rekoru kırdı.

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Celtic kulüp rekorunu kırdı
İskoçya 1. Futbol Ligi'nde (Premiership) bugün oynadığı maçta Hearts'ı 4-0 yenen lider Celtic, lig ve kupa maçlarında yenilmezlik serisini 27 maça çıkararak kulüp rekoru kırdı.
 
Ligde 64 puanla lider durumda bulunan Celtic, McGregor'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladığı 22. hafta karşılaşmasında, Sinclair (2) ve Roberts'ın golleriyle sahadan 4-0 galip ayrıldı. Teknik direktör Brendan Rodgers yönetimindeki yeşil-beyazlı ekip, lig ve kupa maçlarında yenilmezlik serisini 27 maça çıkardı ve 50 yıllık kulüp rekorunu geride bıraktı.
 
İskoç temsilcisi bu sezon oynadığı 22 lig, 4 Lig Kupası ve 1 İskoçya Kupası maçında yenilgi yüzü görmedi. Bu karşılaşmalarda 73 gol atan Glasgow ekibi, 14 gol yedi.
 
Celtic, Portekiz'in başkenti Lisbon'da oynanan ve Inter Milan'ı 2-1 yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandıkları 1966-67 sezonunda 26 maçlık seri yakalamıştı.
 
Bu sezon ligde 22 maçta sadece bir kez berabere kalarak puan kaybeden yeşil-beyazlılar, ezeli rakibi Glasgow Rangers'ın 22 puan önünde tarihinin 48. şampiyonluğunu kovalıyor. AA
 
Etiketler: celtic, portekiz, kulüp rekoru
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