Çaykur Rizespor'da yeni başkan Hasan Kemal Yardımcı oldu

Çaykur Rizespor Kulübünün olağanüstü kongresinde Hasan Kemal Yardımcı başkanlığa seçildi.

İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurula 195 delege katıldı. Kulüpte başkanlık görevini vekaleten yürüten Yardımcı, tek adaylı seçimde başkanlığa getirildi.

Yardımcı, yaptığı konuşmada, üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceğini söyledi.

Takımı layık olduğu yere taşıyacaklarını ifade eden Yardımcı, "Metin Kalkavan başkan bu takımı Süper Lig'e çıkardı. Düşürmeseydi ben buraya gelmeyecektim. Bu işi Süper Lig masrafı ile götürüyoruz. Gelirimiz TFF 1. Lig geliridir. Bir taraftan puan toplarken diğer taraftan da para bulmak zorundayız. Bu işi iyi yapmalıyız. Bu seneki hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Çıkamazsak mahcup oluruz." diye konuştu.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta'nın kendisini aradığını belirten Yardımcı, "Beni tebrik etti. Sosyal yara haline gelmeden bu işin çözülmesi lazım. Onlara da empati yapmak düşüyor. Onu da kendisine aktardım. 'Yapmıyor muyum, öyle mi zannediyorsun?' dedi. Trabzon'la bir işimiz yok. Altınordu maçında 61. dakikada 'Trabzonspor' diye bağırarak bizi kızdırmaya çalışıyorlar. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında da bu filmi gördük. Taraftarımızın dikkatli olması lazım. Bizim derdimiz Trabzonspor değil. Biz başararak bu işi çözeceğiz." şeklinde ifadeler kullandı.

Eski başkan Metin Kalkavan ise 8,5 yıldır yürüttüğü görevi devrettiğini belirterek, "Bizim görevlerimiz veriliyor. Verildiği gibi de şirket içinde görev değişikliği oluyor. Ben çok emek verdim. 12 milyonun üzerinde alacağım var. Bir de bunun üstüne küfür yemek çok ağır. Futbolda kazanmak ve kaybetmek de var. Bıraktığımız takım çok pahalı bir takım. Yüksek bir puanla Süper Lig'e çıkması beklenen iyi bir takım." değerlendirmesinde bulundu.

"Biz Süper Lig'den düşmedik, düşürüldük." diyen Kalkavan, şanssızlıklar yaşadıklarını belirtti.

Kalkavan, devraldığında 27 milyon lira borcu olan kulübe 12 milyon lira ödeme yaptığını ve bu parayı geri almayacağını sözlerine ekledi.