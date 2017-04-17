  • 17 NISAN 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.655
    EURO 3.893
  • BIST 90743.98
    ALTIN 151.254
Buradasınız : » » Çaykur Rizespor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Çaykur Rizespor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 22 Nisan Cumartesi günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çaykur Rizesporda Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen ve ilk 15 dakikası basına açık tutulan antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı.

Yeşil-mavili ekipte sakatlıkları bulunan Godfrey Oboabona, Ümit Kurt ve Süleyman Koç, idmanda yer almadı. Leonard Kweuke ve Nosa Igiebor ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Bu futbolcuların Medipol Başakşehir karşısında oynama ihtimallerinin zor olduğu belirtildi.

Karadeniz ekibinde kadro dışı bırakılan Ahmet İlhan Özek ve Mehmet Akyüz de verilen antrenman programı doğrultusunda takımdan ayrı çalışmalarına devam ediyor.

Çaykur Rizespor, yarın yapacağı idmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Etiketler: çaykur rizespor, Medipol Başakşehir, SPor Toto Süper Lig
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER