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Buradasınız : » » Çaykur Rizespor Başakşehir'i misafir edecek

Çaykur Rizespor Başakşehir'i misafir edecek

Turuncu-lacivertli takım ligde kalma mücadelesi veren Karadeniz ekibi ile yarın karşı karşıya gelecek.

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Çaykur Rizespor Başakşehiri misafir edecek

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadelede hakem Bülent Yıldırım düdük çalacak.

Ligdeki son maçında Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederek moral bulan ve şampiyonluk iddiasını sürdüren turuncu-lacivertliler, lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde bulunuyor.

Çaykur Rizespor ise Medipol Başakşehir'i mağlup ederek, ligde kalma yolunda önemli bir adım atmak istiyor.

Doka'nın sakatlığı geçti

Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı geçen Doka, teknik direktör Abdullah Avcı'nın şans vermesi halinde forma giyebilecek duruma geldi.

Medipol Başakşehir'de tedavileri devam eden Bekir İrtegün ve Egemen Korkmaz ise yarınki maçta forma giyemeyecek.

Etiketler: çaykur rizespor, başakşehir, SPor Toto Süper Lig
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