  • 18 EKIM 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 21º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.676
    EURO 4.319
  • BIST 107323.48
    ALTIN 151.398
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Çay ocağından dünya şampiyonasına

Çay ocağından dünya şampiyonasına

Kick boksta Türkiye şampiyonlukları bulunan Adıyamanlı sporcu İbrahim Karakuş, 3 Kasım'da Macaristan'da katılacağı Dünya Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çay ocağından dünya şampiyonasına

Kick boksta Türkiye şampiyonlukları bulunan Adıyamanlı sporcu İbrahim Karakuş, 3 Kasım'da Macaristan'da katılacağı Dünya Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.

Gündüz çay ocağında çalışıp aile bütçesine katkıda bulunan ve kendi ihtiyaçlarını gideren 25 yaşındaki İbrahim Karakuş, akşamları da antrenmanda dünya şampiyonluğu hedefi için ter döküyor.

Kick boksta 8 yıllık kariyerinde Türkiye şampiyonlukları ve profesyonel maçlarda kazandığı kemerleri bulunan İbrahim, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılacak Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak istiyor.

İbrahim, evin ihtiyaçlarına katkıda bulunmak ve harçlığını çıkarmak için gündüzleri çay ocağında çalıştığını belirtti.

Bu yıl milli takım seçmelerinde sıkletinde şampiyon olduğunu ve Dünya Şampiyonası'na katılma hakkını elde ettiğini anlatan İbrahim, "Bir an evvel gitmek için sabırsızlanıyorum. Ülkesini temsil etmek, her sporcunun hayalidir. Tabii daha güzeli ise oradan, derece almak ve şampiyon olarak dönmektir. Hedefim her sporcunun istediği gibi dünya şampiyonu olmak. Bunun için çalışmalarıma devam ediyorum." diye konuştu.

Milli Takım Antrenörü Haluk Erdoğan ise İbrahim'i 8 yıldır çalıştırdığını söyledi.

Seçmelerde birinci olan İbrahim'in milli takıma çağrıldığını belirten Erdoğan, "Antalya'da ekim ayının 23'ünde başlayacak milli takım kampına katılacağız. 3 Kasım itibarıyla Macaristan'da Dünya Şampiyonası'nda mücadele edeceğiz." ifadesini kullandı.

Türk bayrağını dalgalandırmak ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edeceklerini dile getiren Erdoğan, İbrahim Karakuş'u Adıyaman'a dünya şampiyonu olarak getireceklerini kaydetti.

Etiketler: kick boks, İbrahim Karakuş, cay ocağı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER