Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 1
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı

Piyasalar

  • Dolar: 3.515
    Euro: 3.676
  • BIST: 77404.74
    Altın: 127.638

Kapat
Buradasınız : » » Cavcav, İrfan Can'ın bonservis bedelini açıkladı

Cavcav, İrfan Can'ın bonservis bedelini açıkladı

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, "İrfan Can'ın bonservis bedelini 2 milyon avro ve satışından yüzde 15 pay olarak belirledik," dedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Cavcav, İrfan Canın bonservis bedelini açıkladı
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen genç futbolcu İrfan Can Kahveci'nin bonservis bedeli için 2 milyon avro ve başka kulübe satışından yüzde 15 pay istediklerini söyledi.
 
İlhan Cavcav, kırmızı-siyahlı kulübün altyapısında yetişen futbolcuların transferde isimlerinin geçiyor olmasının kendisini mutlu ettiğini belirtti.
 
Kadrolarında İrfan Can Kahveci gibi birçok altyapıda yetişmiş futbolcunun bulunduğuna vurgu yapan Cavcav, "Ben bu oyuncularımızın da zamanla İrfan Can gibi Ahmet Çalık gibi kendilerini göstereceğinden eminim. İrfan Can uzun zamandır iyi oynuyordu. Transferde isminin gündeme gelmesi de bunun en önemli göstergesi." diye konuştu.
 
Gösterdiği performans sonrası İrfan Can'ın takım için önemli bir oyuncu durumuna geldiğini anlatan Cavcav, "İrfan Can'ın bonservis bedelini 2 milyon avro ve satışından yüzde 15 pay olarak belirledik." ifadesini kullandı.
 
Başkent ekibinin pilot takımı Hacettepe ile 2013-2014 sezonu sonunda Spor Toto 3. Lig'den Spor Toto 2. Lig'e yükselen ekipte yer alan ve teknik direktör Mustafa Kaplan ile Gençlerbirliği'ne geçen 21 yaşındaki İrfan Can Kahveci, kırmızı-siyahlı formayla gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükseldi.
 
Genç orta saha oyuncusu bu sezon Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 15 maçta bir gol, 2 asistlik performans sergiledi. AA
 
Etiketler: gençlerbirliği, ilhan cavcav, irfan can
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  SPOR

SPOR HABERLERİ

Tüm Spor Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER