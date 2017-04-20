Cavani, Ibrahimovic'i aratmıyor

PSG formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 43 resmi maçta 43 gol kaydeden 30 yaşındaki futbolcu, takımının en skorer ismi olarak dikkati çekiyor.

İsveçli yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in takımdan ayrılmasının ardından santrfor bölgesinde en önemli isim haline gelen Cavani, attığı 30 golle de Avrupa'nın 5 büyük ligi olarak kabul edilen Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga) ve İtalya'da (Serie A) en fazla skor üreten oyuncu konumunda bulunuyor.

Takımın en golcü ismi

Toplamda 43 gol kaydeden Uruguaylı futbolcu, 31 lig maçının 21'inde fileleri havalandırarak takımına en fazla katkı sağlayan isim oldu.

Cavani'yi Brezilyalı kanat oyuncusu Lucas Moura 17 ve Arjantinli futbolcu Angel Di Maria 13 golle takip ediyor. Ara transfer döneminde PSG'ye katılan Alman Julian Draxler ise 8 gole imza attı.

Tüm kulvarlarda skor üretti

Cavani, bu sezon Ligue 1, Lig Kupası, Fransa Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde gol atmayı başardı.

Ligde 31 maçta 30 gol kaydeden Cavani, Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 karşılaşmada 8 kez fileleri havalandırdı.

Lig Kupası'nda oynadığı 3 müsabakada 4 gol atan 30 yaşındaki oyuncu, Fransa Kupası'nda ise bir maçta bir gol kaydetti. AA