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Cavanda 4 hafta sahalardan uzak kalacak

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Belçikalı futbolcu Luis Cavanda, en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

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Cavanda 4 hafta sahalardan uzak kalacak
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Belçikalı futbolcu Luis Cavanda, en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak.
 
Sarı-kırmızılı kulüpten alınan bilgiye göre, Tuzlaspor ile oynanan karşılaşmada geçirdiği sakatlık nedeniyle maçı tamamlayamayan Belçikalı futbolcunun, sağ arka adalesinde orta derecede zorlanma tespit edildi.
 
Sezon başında Trabzonspor'dan transfer edilen ve Spor Toto Süper Lig'de fazla forma şansı bulamayan Cavanda'nın, 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. AA
 
Etiketler: Galatasaray, Luis Cavanda, Ziraat Türkiye Kupası, SPor Toto Süper Lig, sakatlık
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