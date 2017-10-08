Castrol Ford Team Türkiye, Avrupa şampiyonu

Avrupa Ralli Şampiyonası'nda mücadele eden Castrol Ford Team Türkiye, sezonun son etabı Liepaja Rallisi'nin ardından takımlar klasmanında şampiyon oldu.

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) tarafından düzenlenen ve 4'ü toprak 4'ü asfalt olmak üzere 8 yarıştan oluşan şampiyonanın son ayağı, Letonya'da gerçekleştirildi. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Castrol Ford Team Türkiye, lider girdiği 8. ayak sonunda zirvedeki yerini koruyarak şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

Murat Bostancı-Onur Vatansever, Buğra Banaz-Burak Erdener ve Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı'dan oluşan ekip, takımlar klasmanını 153 puanla zirvede tamamlayarak Türkiye'ye rallide takımlardaki ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdi.

Takım Direktörü Bostancı: Çok mutluyuz, şampiyon olduğumuza hala inanamıyoruz

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) tarafından düzenlenen ve 4'ü toprak 4'ü asfalt olmak üzere 8 yarıştan oluşan şampiyonada mücadele eden ve Türkiye'ye rallide, takımlardaki ilk Avrupa şampiyonluğunu getiren ekibin takım direktörü Serdar Bostancı, AA muhabirine yaptığı açıklmada, "Çok mutluyuz, şampiyon olduğumuza hala inanamıyoruz." dedi.

Şampiyonluğun şokunu yaşadıklarını dile getiren Bostancı, "Bu, motor sporlarında Türkiye'ye bugüne kadar getirilmiş en büyük başarı. Daha önce, otomobil sporlarının UEFA Kupası niteliğini taşıyan Avrupa Kupası'nı kazanmıştık. Bu kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandık. Çok mutluyuz, şampiyon olduğumuza hala inanamıyoruz." diye konuştu.

TOSFED Başkanı Yazıcı: Umarım başarıları devam eder

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Serkan Yazıcı (TOSFED), yaptığı açıklamada, Avrupa Ralli Şampiyonası'nın 8. ve son ayak yarışı olan Liepaja Rallisi'ni kazanarak Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Castrol Ford Team Türkiye'yi tebrik ederek, "Çok mutluyuz. Şampiyonada bizi temsil eden Castrol Ford Team Türkiye'de, öncelikle takım direktörü Serdar Bostancı'ya, sporcularımız Murat Bostancı ile Onur Vatansever, Buğra Banaz ile Burak Erdener ve Ümit Can Özdemir ile de Batuhan Memişyazıcı'ya, hem ülkemiz hem de federasyonumuz adına teşekkür ediyoruz. Türkiye için çok gurur verici bir başarı. Umarım başarıları devam eder." diye konuştu.