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Buradasınız : » » CAS'tan Fenerbahçe'ye ret

CAS'tan Fenerbahçe'ye ret

Trabzonspor Kulübü avukatlarından Nusret Yılmaz, Fenerbahçe'nin, Trabzonspor hakkında yaptığı şikayetin CAS tarafından da reddedildiğini duyurdu.

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CAStan Fenerbahçeye ret

Trabzonspor Kulübü avukatlarından Nusret Yılmaz, Fenerbahçe'nin, Trabzonspor hakkında yaptığı şikayetin UEFA Kontrol Etik ve Disiplin Kurulu ile UEFA Temyiz Kurulundan sonra Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından da reddedildiğini açıkladı.

Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'nin, 'kumpas' dediği dosyayı esas alarak Trabzonspor hakkında yaptığı şikayet, UEFA Kontrol Etik ve Disiplin Kurulu ile UEFA Temyiz Kurulundan sonra CAS tarafından da reddedilmiştir." ifadelerini kullandı.

Etiketler: Fenerbahçe, CAS
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