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CAS Sırbistan'ın Kosova itirazını reddetti

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi Kosova'nın UEFA'ya kabul edilmesine ilişkin Sırbistan Futbol Federasyonunu yaptığı itirazı reddetti.

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CAS Sırbistanın Kosova itirazını reddetti

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Kosova'nın UEFA'ya kabul edilmesine ilişkin Sırbistan Futbol Federasyonunun (FSS) yaptığı itirazı reddetti.

CAS'tan yapılan açıklamada, UEFA'ya bağlı 55. ülke olarak kabul edilen Kosova'nın bu üyeliğinin kaldırılması için FSS'nin geçen yılın mayıs ayında yaptığı başvurunun reddedildiği duyuruldu.

Kosova, geçen yıl mayıs ayında UEFA Olağan Kongresi'nde oy çokluğu ile üyeliğe kabul edilmiş, dönemin FSS Başkanı Tomislav Karadzic, kararın siyasi olduğunu ve futbolun siyasete yenildiğini ifade etmişti.

Kosova, UEFA'ya üye kabul edildikten kısa bir süre sonra FIFA'ya da dahil olmuş ve 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele etme hakkı kazanmıştı. AA

Etiketler: CAS, Sırbistan, itiraz
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