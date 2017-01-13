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Buradasınız : » » Caldara İtalyan ekibi Juventus'ta

Caldara İtalyan ekibi Juventus'ta

İtalyan ekibi Juventus, Atalanta'dan savunma oyuncusu Caldara'yı 15 milyon bonservis bedeliyle renklerine bağladı.

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Caldara İtalyan ekibi Juventusta
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus, Atalanta'dan savunma oyuncusu Mattia Caldara'yı transfer etti.
 
Juventus Kulübünden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Caldara'nın 15 milyon bonservis bedeli karşılığında transfer edildiği bildirildi. Siyah-beyazlıların, kontrattaki gerekli kriterlerin yerine getirilmesi halinde Atalanta'ya 6 milyon avro daha ödeyeceği aktarıldı.
 
Savunmanın ortasında görev yapan Caldara ile 30 Haziran 2021 tarihine kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi. Caldara'nın 2018'e kadar kiralık olarak Atalanta forması giymeye devam edeceği belirtildi.
 
Atalanta'nın altyapısından yetişen İtalyan futbolcu, bu sezon takımıyla çıktığı 12 maçta 3 gol kaydetti.
 
Etiketler: Juventus, İtalya, mattia caldara
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