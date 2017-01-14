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Buradasınız : » » Çağla Büyükakçay fransız rakibini değerlendirdi

Çağla Büyükakçay fransız rakibini değerlendirdi

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, "Kağıt üzerinde iyi bir kura gibi gözüküyor ama her şey kortta belli olacak" dedi.

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Çağla Büyükakçay fransız rakibini değerlendirdi

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Avustralya Açık'ta karşılaşacağı Fransız rakibi Oceane Dodin için, "Kağıt üzerinde iyi bir kura gibi gözüküyor ama her şey kortta belli olacak." dedi.

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık’ta ana tabloda mücadele edecek milli tenisçi Çağla Büyükakçay, hazırlıklarını antrenörü Can Üner yönetiminde Melbourne’da sürdürüyor. Sıkı bir program dahilinde çalışmalarına devam eden milli tenisçi, ilk maçını 17 Ocak salı günü Fransız rakibi Oceane Dodin ile oynayacak.

Avustralya Açık’ta ilk kez ana tabloda mücadele edecek Çağla, turnuvayı ve rakibi Dodin’i değerlendirdi.

Avustralya Açık’a Çin ve Tasmanya’daki turnuvada oynadığı maçların yanı sıra, her gün yaptıkları antrenmanlarla hazırlandığını belirten Çağla, "Maç yapabilmek çok önemli. İlk maçım salı günü ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Elimden gelenin en iyisini yapmak için kortta olacağım. Fransız rakibimle ilk defa karşılaşacağım. İnşallah bizim için iyi gider." ifadelerini kullandı.

"Rakibim seri başı olmadığı için benimle denk bir oyuncu"

Ana tablodaki ilk maçta Fransız Dodin ile eşleşmesinin iyi bir kura olduğunu söyleyen Çağla, "Eğer bir seri başı çekmiyorsanız grand slamlarda iyi kura çektiniz demektir." değerlendirmesinde bulundu.

 

Etiketler: çağla büyükakçay, Milli tenisçi, oceane dodin
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