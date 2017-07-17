Çağla Büyükakçay Bükreş Açık'ta 2. turda

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Bükreş Açık Kadınlar Turnuvası'nda karşılaştığı Sloven Polona Hercog'u 2-1 yenerek 2. tura yükseldi.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen toprak kort turnuvasının ilk turunda, dünya sıralamasının 165. basamağındaki Çağla Büyükakçay ile dünya 190 numarası Polona Hercog karşılaştı.
İlk seti 6-4 kaybetmesine rağmen sonraki setleri 6-3 ve 7-6 kazanan Çağla, 2-1'lik skorla adını 2. tura yazdırdı.
Çağla, 2. turda 6 numaralı seribaşı Sorana Cirstea ile Ana Bogdan arasındaki maçın galibiyle oynayacak.