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Buradasınız : » » Büyükşehir Gaziantepspor Akakpo ile anlaştı

Büyükşehir Gaziantepspor Akakpo ile anlaştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor, Trabzonspor'dan ayrılan defans oyuncusu Serge Akakpo ile anlaşma sağladı.

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Büyükşehir Gaziantepspor Akakpo ile anlaştı

 

Kulüp başkanı Osman Toprak yaptığı açıklamada, ara transfer döneminde kadrolarına önemli isimler kattıklarını söyledi.

Bu kapsamda bir süredir görüştükleri Akakpo ile temasa geçildiğini aktaran Toprak, "Togolu defans oyuncusuyla anlaşma sağladık. Kendisinin 1,5 yıllık sözleşme imzalamak üzere Gaziantep'e gelmesini bekliyoruz. Hava muhalefeti nedeniyle tecrübeli oyuncunun gelmesi gecikti. Gün içerisinde sözleşmesini imzalamak istiyoruz." diye konuştu.

Toprak, ileri uçta daha etkili olabilmek için birkaç oyuncuyla görüşüldüğünü ve gün içerisinde yeni bir transfere daha imza atmak istediklerini kaydetti.

 

 

Etiketler: Büyükşehir Gaziantepspor, serge akakpo
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