  • 18 OCAK 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Karla Karışık Yağmurlu
Karla Karışık Yağmurlu
  • DOLAR 3.791
    EURO 4.054
  • BIST 82466.04
    ALTIN 147.813
Buradasınız : » » Bursaspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı

Bursaspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı

Yeşil-beyazlı ekip, lig ve kupada oynadığı son 5 maçta galibiyet yüzü göremedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bursasporun galibiyet hasreti 5 maça çıktı

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 5. hafta maçında sahasında Akhisar Belediyespor'a 4-1 yenilen Bursaspor'un resmi maçlardaki galibiyet özlemi sürüyor.

Bursaspor'da, Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda son 5 maçtır galip gelememenin sıkıntısı yaşanıyor.

Son olarak ligin 15. haftasında sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Bursaspor, bu maçın ardından oynadığı 5 resmi karşılaşmada galibiyet elde edemedi.

Antalyaspor müsabakasının ardından sırasıyla kupada Spor Toto 2. Lig temsilcisi Aydınspor 1923'e deplasmanda 1-0 yenilen yeşil-beyazlılar, ligin 16. haftasında ise Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup oldu.

Kupada sahasında Aydınspor 1923 ile 1-1 berabere kalan Bursa ekibi, ardından ligin 17. haftasında yine evinde Trabzonspor'a 2-1 yenildi.

Kupada dün sahasında oynadığı Akhisar Belediyespor karşılaşmasında da sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrılan Bursaspor, üst üste beşinci maçında da galip gelemedi. AA

Etiketler: bursaspor, Yeşil-beyazlı ekip, lig
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER