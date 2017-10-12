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Buradasınız : » » Bursaspor'da Sercan Yıldırım da sakatlandı

Bursaspor'da Sercan Yıldırım da sakatlandı

Yeşil-beyazlılarda Badu'nun ardından Osmanlıspor maçının taktik provasında sağ dizinden sakatlanan Sercan Yıldırım, sahayı sedye ile terk etmek zorunda kaldı.

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Bursasporda Sercan Yıldırım da sakatlandı

Süper Lig'in 8. haftasında 16 Ekim Pazartesi günü sahasında Osmanlıspor'u konuk edecek Bursaspor'da üst üste yaşanan sakatlıklar teknik heyeti düşündürüyor.

Özlüce Tesisleri'nde dün yapılan çalışmada sakatlanan Badu'nun 3 hafta takımdan ayrı kalacağının açıklanmasının ardından, bugün gerçekletirilen antrenmanın son bölümünde yapılan taktik prova sırasında sağ dizine aldığı darbe sonucu Sercan Yıldırım yere yığıldı.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği golcü oyuncu, ayağa kalkmakta zorlanınca sedye ile taşındı.

Sercan Yıldırım'ın çekicecek MR'ının ardından durumunun belli olacağı bildirildi.

Bursaspor'da Badu ve Sercan Yıldırım'ın dışında Joshua John ve Bilal Kısa'nın sakatlıkları sürüyor.

Etiketler: Badu, bursaspor, sercan yıldırım
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