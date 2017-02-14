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Buradasınız : » » Bursaspor taraftarına teşekkür etti

Bursaspor taraftarına teşekkür etti

Paçacı, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahalarında 1-1 berabere kaldıkları Fenerbahçe maçında takımlarına destek veren yeşil-beyazlı taraftarlara teşekkür etti.

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Bursaspor taraftarına teşekkür etti

Bursaspor Kulübü Basın Sözcüsü Suat Paçacı yaptığı açıklamada, Fenerbahçe karşılaşmasında statta bulunan yaklaşık 35 bin yeşil-beyazlı taraftarın maç boyunca tüm spor kamuoyu tarafından hayranlıkla izlendiğini söyledi.

Kendilerinin dışındaki şampiyon takımların bu rakamdan daha az taraftara oynadığını dile getiren Paçacı, "Bizim taraftarımız stadı doldurdu ve her zamanki gibi 90 dakika boyunca takımının yanında oldu. Taraftarımız, Fenerbahçe maçında şampiyon takımın taraftarının nasıl olması gerektiği konusunda tüm Türkiye'ye ders verdi. Onlara müteşekkiriz." dedi.

Paçacı, medyada "Bursaspor Kulübü bilet fiyatlarında indirime gitti, Fenerbahçe'ye jest yaptı." şeklinde haberlerin yayımlandığını belirterek, "Böyle bir şey yok. İndirim yapılmadı. Anadolu kulüpleriyle oynanan maçlarda ne uygulanırsa bu maçta da o uygulandı." diye konuştu. 

Etiketler: bursaspor, Fenerbahçe
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