Bursaspor Paul Le Guen ile anlaştı

Fransız teknik direktör Paul Le Guen, Bursaspor'un teklifine olumlu yanıt verdi.

Kulüp yetkililerinden aldığı bilgiye göre, yeşil-beyazlı yöneticilerin bir süredir görüştüğü ve dün akşam İstanbul'da yemekte bir araya geldiği Paul Le Guen, düşünmek için istediği sürenin sonunda karara vardı.

Yeşil-beyazlı kulübün yöneticilerini arayarak 2 yıl Bursaspor'u çalıştırma konusunda olumlu yanıt veren Le Guen, İstanbul'dan helikopterle Bursa'ya gelerek geceyi kentte geçirecek.

Fransız teknik adamın, yarın Özlüce Tesisleri'nde düzenlenecek törenle resmi sözleşmeyi imzalayacağı bildirildi.