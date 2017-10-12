Bursaspor, Osmanlıspor maçına odaklandı

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Süper Lig'in 8. haftasında 16 Ekim Pazartesi akşamı sahalarında oynayacakları Osmanlıspor maçını dört gözle beklediklerini söyledi.

Fransız teknik adam, Özlüce Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde saha kenarında gazetecilere yaptığı açıklamada, Kayserispor karşılaşmasıyla Osmanlıspor maçının arasında kendileri açısından uzun bir zamanın olduğunu anlatarak, ''Kayserispor karşılaşmasını kaybettiğimizi göz önüne alırsak, bir an önce bu maçı oynamayı bekliyoruz ve istiyoruz." diye konuştu.

Badu'nun sakatlığı

Deneyimli teknik adam, son antrenmanda sakatlanan Badu'nun durumu ve Batalla'nın çalışmalara başlamasıyla ilgili şunları kaydetti:

''Badu’nun yokluğu bizim için gerçekten büyük bir eksiklik olacak. Teknik direktör olarak önümüzdeki 3 hafta onun eksikliğiyle baş etmeye çalışacağım. Bununla birlikte Pablo'nun dönüşü beni mutlu etti. Bir teknik direktör olarak antrenmanlar sırasında oyuncularımızdan yüksek tempo ve katılım göstermelerini bekliyoruz. Bunları yaparken, bu tarz sakatlık ihtimallerini de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Tabii ki bunu normal karşılamak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü isteyerek olan bir şey değil. Bunu kaza olarak isimlendirebiliriz. Futbolda bazen bunlar olabiliyor."

Başkan Ay'ın Fernandao açıklaması

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay'ın Fenerbahçe forması giyen eski golcüleri Fernandao'yu ara transfer döneminde yeniden kadrolarına katmak istediği yönündeki açıklamasının sorulması üzerine Le Guen, ''Şu an bunları düşünmekten çok uzağım. Kafamda sadece Osmanlıspor karşılaşması var. Bu konuda ne bir yorum yapacağım ne de bir fikrim var." değerlendirmesinde bulundu.

"Artık top Pablo'da"

Fransız teknik adam, sezon sonunda ülkesine döneceğini belirten ancak kulüp başkanı Ali Ay ve kendisinin takımda kalmasını istediği Pablo Martin Batalla ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Artık top Pablo'da. Şu andaki öncelik onu sahaya döndürebilmek, sahaya dönüşünü sağlayabilmek. Onun üzerinde farklı konularda çok fazla stres oluşturmak istemiyorum. Önümüzdeki haftalarda, aylarda bununla alakalı çalışmalar olacaktır. O da oturup düşünecektir. Şu an rahat çalışmasını sağlamak istiyorum. Bu, önümüzdeki zamanlarda konuşulacak konudur."