Burak Yılmaz'ın cezası belli oldu

Çin Süper Lig takımlarından Beijing Guoan forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, maç sonu rakibine tokat attığı gerekçesiyle 5 maç oynamama cezası aldı.

Çin Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, takımının Jiangsu Suning ile yaptığı maç sonrası tartışma yaşadığı rakip ekip oyuncusu Li Ang'a tokat atan Burak'ın "istenmeyen hareket sergilediği" gerekçesiyle 5 maç men ve 25 bin yüen (yaklaşık 13 bin TL) para cezası aldığı belirtildi.

Federasyon, Burak'ın tartışma yaşadığı Li'ye ise "uygunsuz davranışta bulunarak sahada kargaşaya yol açtığı" gerekçesiyle 4 maç men ve 20 bin yüen para cezası verdi.

Beijing Guoan'ın 26 Haziran'da sahasında Suning ile yaptığı maç, 0-0 sona ermişti.