  • 14 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Burak Yılmaz'dan en iyi başlangıç

Burak Yılmaz'dan en iyi başlangıç

Atiker Konyaspor maçında attığı 2 golle takımına galibiyeti getiren milli futbolcu Burak Yılmaz, Trabzonspor'daki en iyi lig başlangıcını yaptı.

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Burak Yılmazdan en iyi başlangıç

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 yenen Trabzonspor'da attığı 2 golle galibiyeti getiren milli futbolcu Burak Yılmaz, bordo-mavi takımdaki en iyi başlangıcını yaparken, en erken golünü de kaydetti.

Trabzonspor'a ilk olarak 2009-2010 sezonunun ara transfer döneminin son gününde transfer edilen golcü oyuncu, yeni takımında ilk golü için 3 hafta bekledi.

Bordo-mavili takımda ilk maçına, söz konusu sezonun 21. haftasında 1-1'lik Bursaspor maçının 75. dakikasında oyuna girerek çıkan Burak Yılmaz, ilk golünü ise 23. haftada deplasmanda 1-1 sona eren Antalyaspor maçında attı.

Golcü futbolcu, Trabzonspor'un ligi, 82 puanla averajla Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada bitirdiği 2010-2011 sezonunda ise ilk gol için 4 hafta bekledi. Burak, Trabzonspor'un ligin 4. haftasında sahasında Sivasspor'u 6-1 mağlup ettiği karşılaşmada fileleri 1 kez havalandırdı.

33 gollü sezondan daha iyi

Burak Yılmaz, 2018-2018 sezonunda, 33 golle gol kralı olduğu ve bir sezonda bordo-mavili takımda en fazla gol atan oyuncu unvanını elde ettiği 2011-2012 sezonundan daha iyi başlangıç yaptı.

Bordo-mavili futbolcu, söz konusu sezonun ilk haftasında 1-1 sona eren Manisaspor maçında takımının golünü kaydetmişti.

En gollü ve hızlı başlangıç

Trabzonspor'un ligin ilk haftasında Medical Park Stadı'nda konuk ettiği Atiker Konyaspor karşısında 2 gol atan Burak Yılmaz, bordo-mavili formayla sezonun en gollü ve en erken başlangıcını gerçekleştirdi.

Sezon başında Çin'in Beijing Guoan takımından kadroya dahil edilerek bordo-mavili takıma geri dönen golcü futbolcu, gol için sadece 9 dakika bekledi.

Milli futbolcu, 2011-2012 sezonunun ilk haftasındaki Manisaspor maçının 39. dakikasında meşin yuvarlağı filelere göndermişti.

Bordo-mavili takımda bin 925 gün sonra gol sevinci

Atiker Konyaspor maçında 2 gol atan Burak Yılmaz, bin 925 gün sonra bordo-mavili takımda gol sevinci yaşadı.

Burak Yılmaz, en son Trabzonspor formasıyla 6 Mayıs 2012'de Süper Final Şampiyonluk Grubu'ndaki Fenerbahçe maçında rakip fileleri havalandırmıştı. 

Etiketler: Trabzonspor, burak yılmaz, atiker konyaspor
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