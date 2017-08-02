  • 02 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Burak Yılmaz Trabzonspor'da

Trabzonspor, Burak Yılmaz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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Burak Yılmaz Trabzonsporda

Trabzonspor, Burak Yılmaz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor, Çin Süper Ligi takımlarından Beijing Guoan'da forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz'ın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz'ın kulübümüze transferi konusunda, Beijing Sinobo Guoan FC ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Etiketler: transfer, Trabzonspor, burak yılmaz
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