"Burak Yılmaz ile anlaştık"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, Çin'in Beijing Guoan takımında forma giyen eski futbolcuları Burak Yılmaz ile anlaşmaya vardıklarını, kulübüyle de görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Trabzonspor'un Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye bağlı Telki kasabasındaki kampını ziyaret eden Başkan Usta, açıklamalarda bulundu.

Başkan Usta, Burak Yılmaz'ın Türkiye'ye dönme durumunun olabileceğini belirterek, "Biz Burak ile aslında belirli bir süre önce acaba olabilir mi, böyle bir ihtimal var mı diye görüşmeler yapmaya başlamıştık. Oynadığı kulüple de görüşmeler yapıyorduk. Şimdilik söyleyeceğim net şey şu, Çin kulübü ile anlaşabilirsek Burak bizde olacak. Yani biz Burak ile 3 aşağı 5 yukarı anlaştık. Kulüple de görüşüyoruz. Onlardan da haber bekliyoruz. Bütün amacımız en kısa sürede kulübüyle anlaşmak. Diğer konular aramızda halledebileceğimiz konular." ifadelerini kullandı.

"Burak, artık Trabzonspor'da olmak istiyor." diyen Usta, şöyle devam etti:

"Aslında bu yönelim biraz da stadın açılışıyla başladı. Burak, Trabzon'a gelmek istiyordu, ben onu özellikle davet etmiştim. Taraftarı selamlamak için çim zemin üzerine beraber çıkmıştık. Orada da 'hadi Burak bu işi tekrar yapar mıyız' diye konuşuyorduk. Gerçekten Trabzonspor'da olmak istiyor. Çok heyecanlı, çok istekli. Umarım kulübüyle de anlaşırız bu işi bitiririz. Kulübüyle anlaşmamız durumunda bu transfer kesin. Oyuncuyla aramızda bir sorun yok. Şimdi sadece kulübüyle ilgili durumu bekliyoruz."

"Stoperde ilk sırada Medel var"

Savunmanın göbeğine bir oyuncu alacaklarını ifade eden Usta, şöyle konuştu:

"Stoperde ilk sırada Gary Medel var. Inter ile Medel konusunda anlaştık ancak Konfederasyonlar Kupası nedeniyle Rusya'da olması görüşmelerimizin geç başlamasına sebep oldu. Dün menajeriyle görüştük. Bir gün daha süre istedi. Tekrar görüşeceğiz. Onu da isteyen 1-2 kulüp var. Onları da değerlendiriyorlar. Biz de fiyatla ilgili son noktaya gelmeye çalışıyoruz. Özetle oraya bir oyuncu lazım. Burak'ın olup olmamasına göre tablo şekilleniyor. Burak olur ve Medel veya başka bir stoper alırsak transferi kapatabiliriz."

"Junuzovic konusu kapandı"

Orta sahada hücuma dönük ve birkaç bölgede de oynayabilecek bir oyuncuyu kadrolarına katmayı planladıklarını anlatan bordo-mavili kulübün başkanı, "Bu bölge için düşündüğümüz Zlatko Junuzovic, konusu kapandı. Aslında transfere en yakın oydu. Son anda kayın validesi ile ilgili sorun oldu, özür diledi gelemeyeceğini söyledi. Haliyle 2 ya da 3 oyuncumuz daha olacak, gözüken o." diye konuştu.

Beşiktaş'ta da forma giyen Jose Sosa'nın ilgilendikleri bir oyuncu olduğunu, kulübü ve kendisiyle görüştüklerini söyleyen Usta, tekliflerine cevap beklediklerini kaydetti.

Usta, Spartak Moskova'da forma giyen Serdar Taşçı ile anlaştıklarını, ancak kulübünün bu futbolcuyu vermeye yanaşmadığını, önümüzdeki günlerde bu konuda görüşmeler olabileceğini aktararak, Edin Visca'nın ise yüksek bonservis ücreti nedeniyle transferinin kapandığını belirtti.

"Takımın standartlarını yükseltmemiz gerekiyor"

Başkan Usta, kadroya dahil edilen Juraj Kucka'nın ve transferde adı geçen oyuncuların maliyetlerinin bordo-mavili kulübü nasıl etkileyeceği yönündeki bir soru üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

"Takımın standartlarını yükseltmemiz gerekiyor. Artık Trabzonspor'un alacağı oyuncuların takıma tecrübesiyle, birikimleriyle direkt katkısı olması lazım. Bu tarz futbolcular önemli oyuncular oluyor. Ekonomik olarak önemli bir yük oluşturuyor. Bir taraftan geliri dizayn ederek bu yolculuğu birlikte tamamlamak gerekiyor. İkisini bir arada yapmak çok kolay değil. Bir taraftan da şöyle bakmak gerekiyor; başarı yoksa sponsor yok gelir yok, para yok. Bunlar birbirlerine bağlantılı şeyler. Trabzonspor, geçen sezon ikinci devre performansından sonra öyle bir eşiğe geldik ki kaliteli transferleri yaparak başarıyı yakalayıp gelirini de ona göre şekillendirmeli. Biz artık buralardan geri dönelimle, burada kalalımla bunu sürdüremeyiz. Haliyle şartlar bizi bu noktaya doğru itiyor. Artık Trabzonspor, yukarılarda olmak zorunda. Bence o eşiği de atladık gibi görünüyor. Bu saydığım transferler de olursa bu yıl heyecanlı bir lig olacak. Başarı varsa para da onunla birlikte şekilleniyor."

"Trabzonspor'un şampiyonluklara ihtiyacı var"

Trabzonspor'un 50. yılda şampiyonluk hedefi konusunda ise Usta, "Trabzonspor'un şampiyonluklara, başarılara ihtiyacı var. Avrupa'da Trabzonspor'u hiç görmediğimiz kadar uzakta görüyoruz. Bu tabii Trabzonspor'a yakışmıyor. Trabzonspor, hem Avrupa hem Türkiye'de en iyi takımlardan biri olmalı. Taraftarın, herkesin 'Trabzonspor varsa şampiyonluk için oynar' diyebilmesi gerekiyor. Oralardan uzak olduğumuz için çok tedbirliyiz. Ayranı üfleyerek içiyoruz. O yüzden tedbirli konuşuyoruz. Ama bunlara artık ihtiyacımız var ve oraları da yakalamamız gerekiyor." yorumunu yaptı.

Usta, Ligde rakiplerinin de önemli transferler yapmasının, şampiyonluk yarışına etkisinin sorulması üzerine, "Her sene, bu sene lig çok iyi olacak diye başlar. Böyle bakıldığında gelecek sene bir sürü takım zirve yarışı yapar gibi görüyoruz. Her sene böyle, doğru. Aslında sizin takımınızın durumu önemli. Biz rakiplere ne yapıyorlar, nasıl yapılanıyorlar diye bakmalıyız. En önemlisi bizim takımımızın iyi olması lazım. Biz de takımı tanıyoruz. Eksikliklerimizi biliyoruz. O eksiklikleri kaliteli oyuncularla tamamlarsak biz bu yarışın içinde oluruz. Şampiyonluk yarışı nasıl şekillenecek onu bilmiyorum. Herkes şampiyonluk istiyor ama göreceğiz." şeklinde konuştu.

Yusuf Erdoğan'ın geleceği

Usta, Beşiktaş'ın da transfer listesinde olduğu iddia edilen Yusuf Erdoğan için ise şunları aktardı:

"Yusuf Erdoğan, kendisi gitmek istiyor ama bizim bu oyuncumuzu bonservissiz gönderme durumumuz olmaz. Eğer bonservisiyle anlaşabileceğimiz bir kulüp olursa gönderebiliriz. Kendisi gitmek istiyor, evet biz de ona gidebilirsin diyoruz. Bonservisle anlaşacağımız kulüp olmazsa kontratını uzatırız. Teknik ekip kendisiyle konuşur takımda mı kalması gerekiyor, kiraya mı göndermemiz gerekiyor. Bu günlerde bu durum şekillenecek."

"Yusuf Yazıcı 50. yıl kadrosunda olacak"

Bordo-mavili takımın genç oyuncusu Yusuf Yazıcı konusunda resmi bir transfer teklifinin gelmediğini kaydeden Usta, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak Yusuf Yazıcı'ya resmi talep getirmek için benimle sıkı görüşmeler oldu. Belki ilk defa söylemiş olayım 'Avrupa'dan 13 milyon, 15 milyon avro gibi teklif getirelim' diyen önemli menajerler oldu. Ben bunu Yusuf'a da menajerlere de söyledim. 'Bize şu anda böyle bir teklif getirmeyin' dedik. Yusuf, 50. yılda kesin net bizimle olacak. Yusuf'un alması gereken çok yol var. Gördük ki Yusuf kalitesinde bir oyuncunun üzerine koyup devam etmesi durumunda önümüzdeki yıllarda Yusuf'u Avrupa'nın çok iyi takımlarında görebiliriz."

"Doğru olsun, geç olsun"

Başkan Usta, sezon başlayana kadar transfer çalışmalarının biteceğinin altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Taraftarlar da bir an önce transferler olsun istiyor, biz de istiyoruz. Ama biz de hata yapıyoruz, herkes yapıyor, bir daha hata yapılmasını istemiyoruz. Trabzonspor'un geldiği noktada çok net oyunculara ihtiyaç var. Bunları almak çok kolay olmuyor. Haliyle nasıl olsa bu transferler olacak, panik yapmasınlar. Bunun süreci var. Medel olacaksa niye gelmiyor filan diyerek olmuyor. Sezon başlayana kadar bunlar olacak ne kadar erken olursa daha iyi olur ama bu oyuncular hazır oyuncular. Medel geldiğinde takıma adapte olur. Hem performansı hem deneyimiyle hazır olurlar. Burak ligi zaten tanıyor, oynadığı bir lig var. Medel'in tecrübesi var. Bu tarz oyuncuların çok geç veya erken katılması sonucu değiştirmez. Kolay şeylerden bahsetmiyoruz. Taraftarlar da sabırlı olmaya alıştı. Hep beraber alıştık. İyi olsun, doğru olsun da biraz geç olsun."