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Buradasınız : » » Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih

Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) konuk olduğu Wolfsburg'u 6-0 yenen Bayern Münih, bitime 3 maç kala şampiyonluğunu ilan etti.

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Bundesligada şampiyon Bayern Münih

Bayern Münih, Bundesliga'daki 31. hafta maçında Wolfsburg ile karşı karşıya geldi.

Volkswagen Arena'nın ev sahipliği yaptığı karşılaşmaya hızlı başlayan Bayern Münih, 19. dakikada David Alaba, 36 ve 45. dakikalarda Robert Lewandowski'nin attığı gollerle soyunma odasına 3-0 önde gitti.

İkinci yarıda da hız kesmeyen kırmızı-beyazlılar, 66. dakikada Arjen Robben, 80. dakikada Thomas Müller ve 85. dakikada Joshua Kimmich'in kaydettiği gollerle karşılaşmadan 6-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 73'e yükselterek en yakın rakibi RB Leipzig ile arasındaki puan farkını 10'a çıkaran Bayern Münih, 5'i üst üste olmak üzere 27. Bundesliga şampiyonluğunu elde etti. AA

Etiketler: Almanya Birinci Futbol Ligi
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