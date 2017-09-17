Bülent Uygun istifa etti

Uygun, yaptığı yazılı açıklamada, 3 yıllık sözleşmesi bulunmasına rağmen kulübün menfaatleri gereği, takımın eski günlerine dönmesi için istifa kararı aldığını belirterek, "Bu değerli camianın geleceği için celladına aşık biri olarak ayrılmak en hayırlısı olacaktır düşüncesindeyim. Değerli başkanım ve büyük Osmanlıspor camiasından özür dileyerek ayrılıyorum." ifadelerine yer verdi.

Başkent ekibine sezon başında gelen 46 yaşındaki teknik direktör şunları kaydetti:

"Bazen bir şeyi çok istersin, olmaz... Hatta bazen bir şeyi ilk defa bu kadar çok istersin. Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışırsın olmaz. Çalışıp çabalarsın olmaz, dua edersin olmaz, tevekkül edersin olmaz. Ne yaparsan yap, olmadı mı olmaz! Olmadı mı zorlamayacaksın diye bir şey yok. Zorlayacaksın. Olmuyorsa vakti değildir, hakkın değildir. Olmuyorsa hakkında hayırlı değildir. Küsmeden, isyan etmeden sabredeceksin. Çünkü hayatta en güzel, en değerli olan zor olandır. Ben de bugün bu değerli camianın geleceği için celladına aşık biri olarak ayrılmak en hayırlısı olacaktır düşüncesindeyim. Değerli başkanım ve büyük Osmanlıspor camiasından özür dileyerek ayrılıyorum. Bu kararın, hem camiamız hem de kendim için hayırlı olmasını dilerim. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Saygılarımla."

Uygun'un istifası kabul edildi

Süper Lig'de sahasında Demir Grup Sivasspor'a 4-2 yenilen Osmanlıspor'un teknik direktörü Bülent Uygun'un istifası kabul edildi.

Teknik direktör Uygun maçtan yaklaşık 2 saat sonra yaptığı açıklamayla başkent ekibindeki görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Osmanlıspor Kulübünün Twitter hesabından yapılan açıklamada da "Kulübümüzdeki görevinden istifa eden Bülent Uygun hocamıza emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Genel menajer Ender Yurtgüven de istifa sonrasında, "Bülent Uygun hocamıza kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dilerim." şeklindeki paylaşımını Twitter hesabından duyurdu.