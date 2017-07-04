Fenerbahçe'nin Alman asıllı Rus futbolcusu Roman Neustaedter, kendilerini bekleyen çok sayıda karşılaşmanın bulunduğunu ve herkesin formda olmasının önemli olduğunu belirtti.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerin savunma oyuncusu Neustaedter, özel bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Neustaedter, yeni sezon hazırlıklarının, herkesin forma girebilmesi ve iyi bir performans verebilecek duruma gelebilmesi için çok önemli olduğunu vurguladı.

Antrenmanların çok iyi bir şekilde sürdüğünü belirten Rus futbolcu, şunları kaydetti:

"Günde çift antrenman yaparak hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Bana göre sezonu iyi bir şekilde geçirebilme açısından en önemli kısımdayız. Herkesin forma girebilmesi ve iyi şekilde performans verebilecek duruma gelmesi için çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Çünkü önümüzde bizi bekleyen çok fazla sayıda maç var. Herkesin formda olması önemli çünkü bu takımın herkese ihtiyacı var."

Roman Neustaedter, yeni transferler Mehmet Ekici ve Mathieu Valbuena'yla ilgili ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kesinlikle her iki transferimiz de bu takıma çok büyük katkı sağlayacak. Oyunumuzu daha iyi hale getirebilmemiz açısından bu takıma mutlaka yardımları olacaktır. Farklı tipte, oyunu değiştirebilecek yapıda oyuncular. Mehmet Ekici'yi Almanya'dan biliyorum. Almanya'da daha önce ona karşı forma giymiştim. Tecrübeli olmasının yanında sadece 27 yaşında. O nedenle genç yaşında bu tecrübeye ulaşabilmiş başarılı bir oyuncu olarak görüyorum onu. Valbuena ise Fransa Milli Takımı'na kadar yükselmiş bir oyuncu. Hep doğru kararlar veriyor saha içerisinde. O yüzden Fenerbahçe bana göre çok doğru ve iyi iki transfer yaptı."