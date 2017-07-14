"Bu sene çok farklı bir Adebayor göreceksiniz"

Medipol Başakşehir'in Togolu yıldızı Emmanuel Adebayor, uzun bir süre sonra iyi bir kamp dönemi geçirdiğini ve bu iyi hazırlanmanın performansını çok yukarıya çıkaracağına inandığını söyledi.

Turuncu-lacivertli takımın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'nın Kranjska Gora kasabasında kamp yaptığı otelde, açıklamada bulunan Adebayor, "Sezon başı kampı geçirmemiş futbolcu savaşa hazırlanmamış bir asker gibidir, siz savaşa hazırlanmazsanız onun sonucu bellidir." sözlerini kullanarak şöyle konuştu:

"Sezon başı kamp geçirmemiş futbolcu, ne kadar iyi olursa olsun zorluklar yaşar. Buna rağmen geçtiğimiz 6 ay yine de iyi işler yaptığımı düşünüyorum. Bu sene çok daha farklı bir Adebayor göreceksiniz. Kamp dönemini geçirdiğim Başakşehir'le ilk defa tam bir sezonum olacak. Yani savaşa hazırım. Benim burada amacım takımın maçlar kazanması, daha sonra gol atmak, asist yapmak, defansa yardım etmem gerekiyorsa bunu yapmak. Bu sene çok daha farklı bir Adebayor göstermek için var gücümle çalışıyorum."

"Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde turları geçmek"

Slovenya kampının en neşeli isimlerinden olan Adebayor, hayat kendisine ne getirirse getirsin neşesini korumaya çalıştığını belirterek, "Açıkçası sezon başı kampları futbolcuların çok sevdiği dönemler değildir, hatta futbolcular nefret eder. Çünkü hocalar, futbolculara çok yüklenir, antrenmanların sayısı ve dozu fazladır. Ama sonuçta bunu seçen biziz, bu bizim en çok keyif aldığımız şey. Ben neşeli halimi herkese yansıtmaya çalışırım." dedi.

Medipol Başakşehir'in her geçen gün büyüyen bir takım olduğunu vurgulayan Togolu yıldız, "Böyle bir takımın parçası olduğum için çok mutluyum. Başakşehir, Türkiye'nin ve Avrupa'nın önemli kulüplerinden biri olma yolunda büyük adımlar atıyor. 'Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilir miyiz?' Ben bu sorunuza 'evet' cevabınızı vermeyi çok isterim. Eğer Başakşehir, Clichy ve Elia gibi isimleri getiriyorsa bunun da bir sebebi vardır. Bizim de hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde turları geçmek. En iyisi sahada konuşmak ve bu soruya sahada cevap vermek." ifadelerini kullandı.

Adebayor'dan eski takım arkadaşı Pepe'ye mesaj

Medipol Başakşehir'in geçtiğimiz sezon Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonlukları son anda kaçırdığını hatırlatan golcü oyuncu, şunları söyledi:

"Bu sene hedefimiz son anda kaçırdığımız kupalardan en azından birini kazanmak. Ama tabii ki bu kolay değil. Baktığınız zaman bu sene rakiplerimiz büyük isimlerle anlaştılar, Gomis geldi, yakından tanıdığım Kameni ve Pepe de artık Türkiye'de. Bunlar ligin kalitesini artırıyor, rakiplerimizi güçlendiriyor. Bu yarışın içinde olacaksak biz de aynı kaliteyi göstermeliyiz. Ligin bu seviyeye gelmesinden dolayı çok memnunum."

Adebayor özellikle Real Madrid'den takım arkadaşı Pepe'yi tekrar görecek olmasından dolayı memnuniyetini aktararak, şu sözleri kullandı:

"Pepe'yi tekrar görmek çok güzel olacak. Her şeyden önce çok büyük bir karakter ve çok büyük bir futbolcu. Benim de iyi bir arkadaşım. Real Madrid'de aynı soyunma odasını paylaştık, beraber antrenman yapıyorduk, aynı hedef için savaşıyorduk. Bunun dışında bir ortak özelliğimiz daha var. İkimiz de 26 Şubat doğumluyuz. Ne olursa olsun Pepe'ye karşı oynamak her zaman keyiflidir ve yine öyle olacak. Beni zorlayacak isimlerle oynamaktan keyif alıyorum. Ama daha önemli olan Beşiktaş'a karşı oynadığımız maçı kazanmak ve ligi Beşiktaş'ın önünde bitirebilmek."