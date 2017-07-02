Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Güney Kore'de gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda altın madalya alan Nur Tatar Askari, Zeliha Ağrıs ve milli takımın antrenörü Ali Şahin ile WOW Airport Hotel'de düzenlediği basın toplantısında, organizasyonda başarılı maçlar çıkararak, takım halinde de ikinci olduklarını dile getirdi.

Metin Şahin, 2015'teki Dünya Şampiyonası'nda takım halinde üçüncü olduklarını ve Güney Kore'de ikincilikle bu başarıyı bir basamak yukarı çıkardıklarına dikkati çekerek, "Şampiyonada Zeliha genç yaşta büyük bir başarı yakaladı. Kariyerinde olimpiyat ikinciliği ve üçüncülüğü olan Nur Tatar ise ilk kez dünya şampiyonu oldu. Gümüş alan Hatice de kariyerinin en büyük başarısına imza attı." dedi.

"Bizim için önemli olan 2020 ve 2024 Olimpiyat Oyunları"

Erkek Milli Takımının da genç kadrosuyla başarı elde ettiğini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Kadroda 18 yaşında sporcular yer buldu ve Erkek Milli Takımı tecrübe kazandı. 183 ülkeden 971 sporcu, şampiyonada mücadele etti. Kadroda yer alan 16 sporcumuz da başarılı maçlar yaptılar. Bizim için önemli olan 2020 ve 2024 Olimpiyat Oyunları."

Kariyerinde ilk kez dünya şampiyonu olan Nur Tatar Askari'nin, her sporcunun yaşayamayacağı başarılar aldığını anlatan Şahin, "2020 Olimpiyat Oyunları'nın yıldızı olacağız. Önümüzde önemli başarılar var. Bu moralle kim tutar bizi." ifadelerini kullandı.

Nur Tatar Askari: İnşallah ülkemizi zirveye çıkarırız

Şampiyonada 67 kiloda altın madalya kazanan Nur Tatar Askari, ülke olarak zor süreçten geçtiklerini ve tek yürek olduklarını belirterek, "İnşallah Türkiye'ye daha büyük başarılar getirip, ülkemizi zirveye çıkarırız." değerlendirmesinde bulundu.