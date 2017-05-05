Brezilyalı yıldız Neymar mahkemeye çıkacak

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'nın Brezilyalı oyuncusu Neymar, 2013 yılındaki transferinde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla mahkemeye çıkacak.

Mahkemeden yapılan açıklamada, söz konusu transfer sürecinde yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle Neymar ve ailesi, Barcelona ve Santos kulüpleri, Katalan temsilcisinin başkanı Josep Maria Bartomeu ve eski başkanı Sandro Rosell ile Santos'un eski başkanı Odilio Rodrigues'in hakim önüne çıkacağı belirtildi.

Açıklamada, yolsuzluk ve dolandırıcılık iddialarıyla suçlanan Neymar'ın sadece yolsuzluk gerekçesiyle savunma vereceği kaydedildi.

Savcılık, 25 yaşındaki futbolcunun 2 yıl hapis ve 10 milyon avro para cezalarına çarptırılmasını talep ediyor. Brezilyalı futbolcunun suçlu bulunması halinde bile hapis cezasının paraya dönüştürülmesi bekleniyor.